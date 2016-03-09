Общественная палата Ленобласти подписала соглашение с Центром крови

В рамках Дня Донора между Общественной палатой Ленобласти и региональным Центром крови заключено соглашение о сотрудничестве. Об этом пишет пресс-служба областной администрации.
Отметим, что в качестве доноров крови уже выступили 35 членов Общественной палаты, причём 31 участвует в подобных акциях регулярно. Каждая полученная доза крови будет основой для трёх компонентов, которые направят на спасение жизней 100 пациентов.
День донора в областной Общественной палате проводится с 2019 года. За это время в рамках проекта было сдано свыше 200 л крови.
Ранее мы сообщили о том, что Госветслужбе Ленобласти передали 15 легковых автомобилей с начала года.
Фото: Правительство Ленобласти
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