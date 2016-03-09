  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Общественная палата Ленобласти подписала соглашение с Центром крови
Сегодня, 10:56
116
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Общественная палата Ленобласти подписала соглашение с Центром крови

0 0

Члены региональной организации уже выступили донорами.

В рамках Дня Донора между Общественной палатой Ленобласти и региональным Центром крови заключено соглашение о сотрудничестве. Об этом пишет пресс-служба областной администрации.

Отметим, что в качестве доноров крови уже выступили 35 членов Общественной палаты, причём 31 участвует в подобных акциях регулярно. Каждая полученная доза крови будет основой для трёх компонентов, которые направят на спасение жизней 100 пациентов.

День донора в областной Общественной палате проводится с 2019 года. За это время в рамках проекта было сдано свыше 200 л крови. 

Ранее мы сообщили о том, что Госветслужбе Ленобласти передали 15 легковых автомобилей с начала года.

Фото: Правительство Ленобласти

Теги: доноры крови, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии