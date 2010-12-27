Полиция смогла остановить незаконынй вылов Европейской ряпушки в Ленобласти

Во время рейда сотрудники правоохранительных органов поймали двух браконьеров.

Транспортная полиция смогла пресечь незаконный вылов Европейской ряпушки на территории озера Крестное Подпорожского района Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

В ходе проведения рейдовых мероприятий, полиция застала двоих браконьеров 30 и 52 лет на месте преступления. Рядом с ними также обнаружили рыболовные сети и весельную лодку. Они успели выловить более 60-и экземпляров рыбы. Полиция задержала ловцов, а биоресурсы были изъяты.

Сумма ущерба составила более 30 тысяч рублей. Сейчас в отношении действий браконьеров возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 256 УК РФ "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов". Им грозит до пяти лет лишения свободы.

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Фото: сзфоут.мвд.рф