В Ленобласти появятся остановки с тактильной плиткой для слабовидящих

В Ленобласти появятся первые десять остановок со специальной тактильной плиткой для слабовидящих людей. Также остановки оснастят пандусами для маломобильных граждан. Об этом сообщила пресс-служба правительства 47 региона.
Этим летом инновационные остановочные пункты появится в деревнях Сологубовка и Лезье в Кировском районе, в Корабсельки во Всеволожском и в деревнях Горка, Гутчево и Гришино в Тосненском.
Тактильная плитка "показывает" слабовидящему человеку направление движения и препятствия на пути.
Как под Петербургом живут в уникальной социальной деревне Светлана. Деревня Светлана находится в Волховском районе Ленобласти, здесь живут люди с ментальной инвалидностью.
Фото: lenobl.ru
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