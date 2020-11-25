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В Ленобласти появятся остановки с тактильной плиткой для слабовидящих
Сегодня, 13:37
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nastya960

В Ленобласти появятся остановки с тактильной плиткой для слабовидящих

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Также остановки оснастят пандусами для маломобильных граждан.

В Ленобласти появятся первые десять остановок со специальной тактильной плиткой для слабовидящих людей. Также остановки оснастят пандусами для маломобильных граждан. Об этом сообщила пресс-служба правительства 47 региона.

Этим летом инновационные остановочные пункты появится в деревнях Сологубовка и Лезье в Кировском районе, в Корабсельки во Всеволожском и в деревнях Горка, Гутчево и Гришино в Тосненском.

Тактильная плитка "показывает" слабовидящему человеку направление движения и препятствия на пути.

Как под Петербургом живут в уникальной социальной деревне Светлана. Деревня Светлана находится в Волховском районе Ленобласти, здесь живут люди с ментальной инвалидностью.

Фото: lenobl.ru

Теги: зрение, оставновка, плитка
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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