В Ленобласти появятся остановки с тактильной плиткой для слабовидящих

Также остановки оснастят пандусами для маломобильных граждан.

В Ленобласти появятся первые десять остановок со специальной тактильной плиткой для слабовидящих людей. Также остановки оснастят пандусами для маломобильных граждан. Об этом сообщила пресс-служба правительства 47 региона.

Этим летом инновационные остановочные пункты появится в деревнях Сологубовка и Лезье в Кировском районе, в Корабсельки во Всеволожском и в деревнях Горка, Гутчево и Гришино в Тосненском.

Тактильная плитка "показывает" слабовидящему человеку направление движения и препятствия на пути.

Как под Петербургом живут в уникальной социальной деревне Светлана. Деревня Светлана находится в Волховском районе Ленобласти, здесь живут люди с ментальной инвалидностью.

Фото: lenobl.ru