В Ленобласти после восстановления выпустили на волю медведицу Машеньку

Её нашла собака в начале года.

В Бокситогорском районе Ленинградской области состоялся выпуск в дикую природу медведицы Машеньки, которую в начале 2020 года нашли в Гатчинском районе. Об этом сообщили в группе "Охотнадзор/47".

Медведицу растили в Центре спасения медвежат-сирот, сейчас она окрепла, было решено отправить ее в самостоятельную жизнь. Это уже четвертый медведь, которого выпустили на волю в этом году.

Медведицу Машеньку принесла собака из лесного массива в Гатчинском районе Ленобласти.

Видео: ВК/ Охотнадзор/47