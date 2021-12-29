В Ленобласти ожидается неделя оттепели

Температура воздуха днём будет близка к нулю, при этом ночью будет около -5 градусов.

Начальник Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов на пресс-конференции "ТАСС" рассказал жителям Ленобласти об изменчивой погоде в феврале.

По его словам, с субботы на воскресенье начнётся период оттепели, который продлится почти всю следующую неделю. Температура воздуха днём будет близка к нулю, при этом ночью будет около -5 градусов.

Через неделю будет понижение, но неустойчивое. В двадцатых числах опять ожидаются оттепели.

Мы так и ждали, что февраль будет с частыми оттепелями до 0…-3 градусов. Александр Колесов, синоптик

В Ленобласти 12 февраля ожидается снег и +1 градус.

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