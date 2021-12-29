В Ленобласти 12 февраля ожидается снег и +1 градус

Температура воздуха ночью -9..-4 градуса.

В первый выходной день в Ленобласти ожидается облачная погода, ночью возможны прояснения. Об этом сообщила пресс-служба МЧС со ссылкой на прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 12 февраля местами пройдет небольшой снег. Днем в большинстве районов небольшой, местами умеренный снег, на западе пройдет мокрый снег. Ветер западный, юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, вечером на западе в прибрежных районах порывы до 15 м/с.

Температура воздуха ночью -9..-4 градуса, местами до -12, днем -4..+1 градус На дорогах гололедица.

Фото: МЧС; Piter.tv