В Ленобласти полиция с поличным задержала похитителей 13 тонн дизельного топлива

В полицию по подозрению в противоправной деятельности были доставлены четверо мужчин.

Сотрудники экономической полиции Петербурга задержали участников организованной группы, подозреваемых в хищении дизельного топлива путем врезки в магистральный нефтепродуктопровод. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Злоумышленники были задержаны с поличным во время хищения топлива на участке трубопровода недалеко от деревни Большое Проходное Тосненского района. Более 13 тонн топлива подозреваемые залили в потайную емкость, скрытую в кузове автомобиля "МАЗ". Общая стоимость украденного превысила 720 тысяч рублей.

В полицию по подозрению в противоправной деятельности были доставлены четверо мужчин. Один из задержанных, 30-летний житель Всеволожского района, оказался работником компании, в чьей собственности находится нефтепродуктопровод.

Полиция выясняет масштабы деятельности группы. Возбуждено уголовное дело.

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Видео: МВД