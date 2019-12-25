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В Ленобласти полиция пресекла кражу топлива из нефтепровода
Сегодня, 12:16
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В Ленобласти полиция пресекла кражу топлива из нефтепровода

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Полицейские в 1,5 километрах от поселка Рябово обнаружили несанкционированную врезку в магистральный нефтепродуктопровод.

В Ленинградской области экономическая полиция пресекла кражу топлива из нефтепровода. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 2 октября сотрудники полиции Выборгского района Ленобласти при патрулировании в 1,5 километрах от поселка Рябово обнаружили несанкционированную врезку в магистральный нефтепродуктопровод. Здесь же находились транспортировочные емкости, в которые уже было закачано более полутора тонн дизельного топлива стоимостью более 86 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 158 УК РФ (покушение на кражу). Оперативно был задержан подозреваемый, мм оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 41-летний житель Сертолово Всеволожского района Ленобласти. 

Полиция устанавливает других участников  и объемы хищения из нефтепродуктопровода.

Ранее полицейским из Петербурга удалось предотвратить хищение деталей вагонного оборудования на сумму более 3,5 млн рублей.

Фото: Piter.tv

Теги: кража, нефтепровод, топлива
Категории: Лента новостей,

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