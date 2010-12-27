В Ленобласти задержали насильника-педофила

Им оказался приезжий из Молдавии.

Следственный комитет Ленинградской области завершил расследование в отношении гражданина Молдавии, которого обвиняют в сразу нескольких изнасилованиях несовершеннолетних девушек.

По данным комитета, преступник выискивал жертв в Кировском районе в городе Отрадное. 36-летний злоумышленник нашел для преступлений безлюдное место и там караулил своих жертв. Первой пострадавшей стала 17-летняя студентка, которая шла 9 сентября по дороге между гаражами и заводом. Подозреваемый напал на несовершеннолетнюю, избил и под угрозой ножа изнасиловал.

Следующий инцидент произошел 2 октября. На этот раз жертвой молдаванина стала 16-летняя школьница. Так же, угрожая ножом, он отвел ее к реке и совершил действия сексуального характера.

Педофила-рецидивиста удалось задержать. Как выяснилось, он уже был ранее судим за аналогичные действия. В 2014 году злоумышленника отпустили из колонии и депортировали на родину. Однако там он поменял фамилию и снова вернулся в Ленобласть.

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