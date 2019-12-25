В Ленобласти пойдет под суд бывший педагог, обвиняемый в педофилии

Во Всеволожском районе Ленобласти перед судом предстанет бывший педагог, который обвиняется в пяти преступлениях против половой неприкосновенности в отношении детей. Об этом сообщила пресс-служба Следкома.
По версии следствия, 61-летний мужчина неоднократно приставал к малолетним детям. В его отношении было возбуждено уголовное дело.
Обвиняемый частично признал вину. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Также в Петербурге учителя биологии подозревают в развращении учеников.
Фото: Piter.tv
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