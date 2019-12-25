В Ленобласти поезд наехал на 17-летнего подростка в наушниках

Молодой человек не услышал приближающийся поезд. Машинист попытался экстренно затормозить, но избежать столкновения не удалось.

В воскресенье, 18 июля, стало известно, что в Ленобласти на 34-м километре седьмого пикета перегона Пелла — Сапёрное в районе 23.00 часов грузовой поезд наехал на 17-летнего подростка. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

По предварительным данным, подросток был в наушниках, когда шёл по железнодорожным путям. Молодой человек не услышал приближающийся поезд. Машинист попытался экстренно затормозить, но избежать столкновения не удалось.

Сообщается, что возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил эксплуатации железнодорожного транспорта, повлёкшее смерть человека". На сегодняшний день прокуратура проверяет состояние рельсов, ведется следствие.

Ранее мы писали, что в Отрадном местный житель попал под поезд.

Фото: Piter.tv