В Ленобласти сотрудники ДПС начали стрелять по 18-летнему угонщику

Подросток скрылся с места преступления, но правоохранительным органам удалось задержать его 15-летнего товарища.

В Бокситогорском районе Ленобласти на автодороге Вологда – Новая Ладога, недалеко от деревни Чудцы сотрудники ДПС устроили погоню со стрельбой за 18-летним подростком и его 15-летним другом. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Об инциденте стало известно 17 ноября. На 375 км автодороги правоохранительные органы потребовали остановиться парня, находящегося за рулем автомобиля "ВАЗ". Молодой человек проигнорировал требование и ускорился, чтобы скрыться от полиции. Стражи порядка не растерялись и устроили погоню за злоумышленником.

Инспектор несколько раз стрелял по колесам угнанного автомобиля. В результате преступник остановил транспортное средство и сбежал. Однако в городе Пикалево сотрудники полиции все же настигли 15-летнего пассажира угнанного авто. Он рассказал, что за рулем находился его 18-летний товарищ. Полицейские объявили его в розыск.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Ленобласти на берегу реки в спальном мешке нашли мужчину, который пропал 6 лет назад.

Фото: pixabay.com