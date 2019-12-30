В Ленобласти подростки на "Жигулях" съехали в кювет и сожгли машину

Когда приехали пожарные, тушить уже было нечего.

Вечером 29 декабря в поселке Приветнинское в Ленобласти произошла авария. По словам жителей населенного пункта, за руль "Жигулей" сели подростки. Не справившись с управлением после выпавшего снега, горе-водитель вместе со всей компанией улетел в кювет. Очевидцы предположили, что молодые люди не смогли вытащить машину и решили ее поджечь. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

На записи видно горящую "пятерку". Машину, а точнее то, что от нее осталось, обнаружили накануне утром. Кто и зачем ее поджег, пока не ясно. Когда приехали пожарные, тушить уже было нечего – авто сгорело дотла.

Ранее мы писали, что во Фрунзенском районе перевернулся фургон.

Видео: Piter.TV