Во Фрунзенском районе перевернулся фургон. Собирается страшная пробка

По словам мобильного корреспондента Piter.TV, из-за аварии перекрыты три полосы.

В понедельник, 30 декабря, во Фрунзенском районе перевернулся фургон. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

Авария произошла на углу Салова и Бухарестской. По словам мобильного корреспондента Piter.TV, из-за ДТП перекрыты три полосы.

"От Международной дикая пробка, пускают всех по трамвайным путям, три полосы перекрыли", —отмечает корреспондент.

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают сотрудники ГИбДД.

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Видео:Piter.TV