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Во Фрунзенском районе перевернулся фургон. Собирается страшная пробка

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По словам мобильного корреспондента Piter.TV, из-за аварии перекрыты три полосы.

В понедельник, 30 декабря, во Фрунзенском районе перевернулся фургон. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV. 

Авария произошла на углу Салова и Бухарестской. По словам мобильного корреспондента Piter.TV, из-за ДТП перекрыты три полосы.

"От Международной дикая пробка, пускают всех по трамвайным путям, три полосы перекрыли",

—отмечает корреспондент.

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают сотрудники ГИбДД.

Ранее мы сообщали о том, что полиция изучила брошенную "гранату" на Дунайском путепроводе.

Видео:Piter.TV

Теги: дтп, новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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