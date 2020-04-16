В Ленобласти откроют еще 11 площадок для сбора покрышек

Площадки откроют в том числе на территории промзон и около заправок.

Во Всеволожском, Гатчинском, Кировском, Ломоносовском районах Ленобласти и Сосновоборском городском округе появятся еще 11 площадок для сбора покрышек. Об этом рассказала председатель комитета области по обращению с отходами Анастасия Кузнецова, передает пресс-служба правительства региона.

Предложения с адресами для размещения площадок подобрали муниципальные чиновники совместно с комитетом. Известно, что площадки откроют в том числе на территории промзон и около заправок. Собранные покрышки направляют на переработку, изготавливая из них покрытия для детских и спортивных площадок, а также дорожного строительства.

Ранее стало известно, какие "зеленые" объекты по переработке мусора появятся в Ленобласти.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти