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В Ленобласти откроют еще 11 площадок для сбора покрышек
Сегодня, 10:53
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В Ленобласти откроют еще 11 площадок для сбора покрышек

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Площадки откроют в том числе на территории промзон и около заправок.

Во Всеволожском, Гатчинском, Кировском, Ломоносовском районах Ленобласти и Сосновоборском городском округе появятся еще 11 площадок для сбора покрышек. Об этом рассказала председатель комитета области по обращению с отходами Анастасия Кузнецова, передает пресс-служба правительства региона. 

Предложения с адресами для размещения площадок подобрали муниципальные чиновники совместно с комитетом. Известно, что площадки откроют в том числе на территории промзон и около заправок. Собранные покрышки направляют на переработку, изготавливая из них покрытия для детских и спортивных площадок, а также дорожного строительства. 

Ранее стало известно, какие "зеленые" объекты по переработке мусора появятся в Ленобласти.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

Теги: площадки, сбор покрышек
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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