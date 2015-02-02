Стало известно, какие "зеленые" объекты по переработке мусора появятся в Ленобласти

Местным жителям обещают построить заводы по переработке пластика.

В Ленобласти планируют открыть три экологических объекта, которые будут заниматься переработкой мусора. Об этом сообщили на телеканале "360" в субботу, 11 декабря.

Губернатор региона Александр Дрозденко встретился с руководителем ППК РЭО Денисом Бурцевым. Они договорились о реализации проекта первого мусороперерабатывающего комплекса в промзоне "Фосфорит" в Кингисеппском районе Ленобласти. Автор проекта предоставил положительное заключение главной государственной экологической экспертизы. Общий объем инвестиций составит 3,5 млрд рублей.

Кроме того, глава региона провел переговоры с Алексеем Пименовым, который является председателем совета директоров АО "Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области". Они обсудили проект КПО "Рахья". За работу уже взялся проектировщик "ИПЭГ". В его задачи входить разработка макета высокотехнологичного комплекса переработки твердых коммунальных отходов. Система заменит закрывающиеся полигоны во Всеволожском районе.

Кроме того, губернатор Ленобласти принял решение построить завод по переработке пластика. Однако срок реализации инициативы может затянуться на 2 года.

На "зеленые" проекты планируют потратить 10 млрд рублей.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Ленобласти начался отбор кандидатов в корпус экомилиции.

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