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С пятницы в Ленобласти открыта навигация для маломерных судов
Сегодня, 17:52
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С пятницы в Ленобласти открыта навигация для маломерных судов

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Распоряжение об открытии подписал Александр Дрозденко.

С пятницы, 22 мая, в Ленинградской области откроется навигация для маломерных судов. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Документ, разрешающий курсировать лодкам и катерам, подписал губернатор региона Александр Дрозденко. Ограничение решили отменить в связи с обещаниями синоптиками благоприятной погоды. Кроме того, в Ленобласти начали постепенно смягчатся ограничительные меры: разрешение на навигацию является одним из послаблений режима самоизоляции.

Ответственность за безопасностью пассажиров судов несут руководители муниципальных образований.

Ранее мы рассказали о том, что больницы Ленобласти получат 39 новых автомобилей скорой помощи.

Фото: Pixabay

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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