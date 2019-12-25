С пятницы в Ленобласти открыта навигация для маломерных судов

Распоряжение об открытии подписал Александр Дрозденко.

С пятницы, 22 мая, в Ленинградской области откроется навигация для маломерных судов. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Документ, разрешающий курсировать лодкам и катерам, подписал губернатор региона Александр Дрозденко. Ограничение решили отменить в связи с обещаниями синоптиками благоприятной погоды. Кроме того, в Ленобласти начали постепенно смягчатся ограничительные меры: разрешение на навигацию является одним из послаблений режима самоизоляции.

Ответственность за безопасностью пассажиров судов несут руководители муниципальных образований.

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