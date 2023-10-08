В Ленобласти открылось здание отдела по вопросам миграции

В новом здании условия стали комфортнее: площадь увеличилась более чем втрое, количество окон – до 12.

Во Всеволожском районе 26 августа открылось новое здание отдела по вопросам миграции, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Миграционная служба начала свою деятельность по адресу: шоссе Дорога Жизни, 20. Ранее отдел располагался в доме 2 по Варшавской улице – в небольшом деревянном здании 1900 года постройки. Площадь приемной составляла всего 83 "квадрата", а окон для оказания услуг насчитывалось только восемь.

В новом здании условия стали комфортнее: площадь увеличилась более чем втрое, количество окон – до 12. Для продуктивного оказания услуг предусмотрено разделение потоков на иностранных граждан и граждан РФ.

Отмечается, что Всеволожский район – крупное муниципальное образование. В среднем в день за получением госуслуг по линии миграции обращается свыше 500 человек.

Ранее мы рассказывали о том, что сотрудники ФСБ пресекли еще один канал незаконной миграции в Петербурге.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти