В Ленобласти открыли движение через реки Парица и Шингарка

Два моста в Ленобласти открыли для движения транспорта спустя год после признания аварийными.

1 июня в Гатчинском и Ломоносовском районах Ленинградской области было запущено движение транспорта по мостам через реку Парицу возле Корпиково и через реку Шингарку в Низино: первый мост был закрыт по причине аварийного состояния более года назад, второй перекрыт в конце 2020 года.

На мосту через Парицу еще продолжаются работы по наложению деформационных швов, стоят светофоры и работает одна полоса, но представители "Ленавтодора" отводят не более недели на завершение всех работ. Жители Корпиково из-за блокировки движения на аварийном мосту вынуждены были совершать объезд длиной в 17 километров.

У моста через Шингарку обновлено пролетное строение, полностью восстановлена несущая способность, заново уложена гидроизоляция, асфальт и штукатурка.

В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в 2021 году планируется отремонтировать 110 километров областных автодорог.

Фото: Дороги Ленобласти в Instagram