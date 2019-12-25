Первым исполнителем желаний стал губернатор Александр Дрозденко.

В Ленобласти открылась ёлка желаний. Она украшена бумажными шариками с мечтами детей, у которых нет родителей. Об этом сообщила пресс-служба правительства 47 региона.

Первым исполнителем желаний стал губернатор Александр Дрозденко. Он забрал с елки три шарика с пожеланиями детей. Теперь ему нужно купить фитнес-браслет, косметичку, детский набор парикмахера, кольцевую лампу.

Исполнить мечту какого-либо ребенка может любой человек. Для этого нужно прийти в правительство Ленинградской области (Суворовский 67) и сказать охраннику: "Хочу шарик с елки желаний".

Купленные подарки нужно принести в правительство. В конце этого месяца дети получат свои подарки в Каложицком и Кингисеппском ресурсных центрах.

В Петербурге у Казанского собора появилась традиционная новогодняя ёлка.

Фото: ВК/ Комитет по молодежной политике Ленобласти