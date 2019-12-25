В Ленобласти обустроят шесть туристических троп и веломаршрутов

К благоустройству туристических маршрутов допущены НКО, прошедшие конкурсный отбор.

В Ленинградской области в ближайшее время будут обустроены для туристов новые маршруты: региональные некоммерческие организации, прошедшие конкурсный отбор, уже трудятся над благоустройством "Большой ладожской тропы", "Тропы Южного берега", экотропы "Карисалми", "Морского", "Экологического" и "Исторического" маршрутов.

На "Большой Ладожской тропе" в 2021 году появится удобная система навигации с указателями и информационными стендами, места для стоянок и отдыха с беседками и скамейками. На 60-километровой "Тропе Южного берега" установят информационные щиты, указатели, пюпитры, появится маркировка и входная стела перед началом маршрута. "Иммерсивный экологический маршрут "Карисалми" в Выборгском районе длиной 9 километров обзаведется информационными щитами, указателями, настилами, беседками и скамейками для отдыха.

Обустройство трех веломаршрутов - "Морского", длиной в 180 километров, "Экологического" - 270 километров и "Исторического" - 268 километров - пройдет в рамках реализации программы приграничного сотрудничества "Россия-Финляндия".

Недавно Ленинградская область представила два проекта туристических маршрутов - "Семь чудес Карельского перешейка" и "Победам Петра виват!" - на конкурс от Агентства стратегических инициатив.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти