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На участке коттеджного посёлка "Сосновские Озера Forest Lounge" в Ленобласти обнаружен боеприпас
Сегодня, 15:49
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kraratau27

На участке коттеджного посёлка "Сосновские Озера Forest Lounge" в Ленобласти обнаружен боеприпас

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Находка представляет собой боеприпас от миномёта.

В Приозерском районе Ленобласти в деревне Снегиревка обнаружен боеприпас. Об этом во вторник, 18 мая, Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Днём в 14:03 в дежурную часть поступило сообщение об обнаружении неизвестного предмета на участке коттеджного посёлка "Сосновские Озера Forest Lounge". Позже выяснилось, что находка представляет собой боеприпас от миномёта. На данный момент выясняются детали происшествия. 

Ранее мы писали, что в Петербурге и Ленобласти взрывотехники ОМОН дважды за сутки обезвредили боеприпасы времён войны.

Фото: Piter.tv

Теги: боеприпас, деревня снегиревка, кп сосновские озера
Категории: Новости Ленинградской области, Происшествия, Лента новостей,

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