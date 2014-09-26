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В Петербурге и Ленобласти взрывотехники ОМОН дважды за сутки обезвредили боеприпасы времён войны
Сегодня, 14:55
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kraratau27

В Петербурге и Ленобласти взрывотехники ОМОН дважды за сутки обезвредили боеприпасы времён войны

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Сотрудники уничтожили обе находки на специализированном полигоне.

Специалисты-взрывотехники инженерно-технического отдела ОМОН Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти дважды за сутки обследовали предметы, похожие на боеприпасы. Об этом в субботу, 15 мая, сообщили в пресс-службе ведомства. 

Так, около 14:05 в дежурную часть территориального органа поступило сообщение от мужчины. Он заявляет, что в посёлке Новоселье (Ломоносовский район Ленобласти) у дома по улице Стрельницкая обнаружил неизвестный предмет, похожий на гранату. На месте инцидента в ходе обследования сотрудники ОМОН ГУ Росгвардии выяснили, что предмет представляет собой ручную гранату времён РГД-33. Также стало известно, что она содержит взрывчатое вещество, и имеет следы коррозии. 

Позже, около 16:10 рядом с забором на улице Матросова в Красносельском районе местные жители нашли неизвестный металлический предмет, который напоминает боеприпас. На месте происшествия специалисты выясняли, что находка представляет собой неразорвавшуюся 50-миллиметровую миномётную мину времён Великой Отечественной войны в состоянии сильной коррозии. 

Известно, что сотрудники ОМОН уничтожили обе находки на специализированном полигоне.

Ранее мы писали, что в Ленобласти взрывотехники ОМОН обезвредили боеприпас времён войны. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и области. 

Теги: боеприпас, вов, омон
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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