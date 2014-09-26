В Петербурге и Ленобласти взрывотехники ОМОН дважды за сутки обезвредили боеприпасы времён войны

Сотрудники уничтожили обе находки на специализированном полигоне.

Специалисты-взрывотехники инженерно-технического отдела ОМОН Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти дважды за сутки обследовали предметы, похожие на боеприпасы. Об этом в субботу, 15 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, около 14:05 в дежурную часть территориального органа поступило сообщение от мужчины. Он заявляет, что в посёлке Новоселье (Ломоносовский район Ленобласти) у дома по улице Стрельницкая обнаружил неизвестный предмет, похожий на гранату. На месте инцидента в ходе обследования сотрудники ОМОН ГУ Росгвардии выяснили, что предмет представляет собой ручную гранату времён РГД-33. Также стало известно, что она содержит взрывчатое вещество, и имеет следы коррозии.

Позже, около 16:10 рядом с забором на улице Матросова в Красносельском районе местные жители нашли неизвестный металлический предмет, который напоминает боеприпас. На месте происшествия специалисты выясняли, что находка представляет собой неразорвавшуюся 50-миллиметровую миномётную мину времён Великой Отечественной войны в состоянии сильной коррозии.

Известно, что сотрудники ОМОН уничтожили обе находки на специализированном полигоне.

Ранее мы писали, что в Ленобласти взрывотехники ОМОН обезвредили боеприпас времён войны.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и области.