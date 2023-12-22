Новый автобусный маршрут свяжет Новосаратовку со станцией метро "Обухово"

Режим работы маршрута: ежедневно с 06:30 до 23:00.

С 29 января автобус № 693 свяжет Новосаратовку со станцией метро "Обухово". Об этом рассказали в администрации Ленинградской области.

Жители Новосаратовки смогут добраться до метро в Петербурге по новому маршруту №693. Маршрут свяжет два берега Невы с помощью Вантового моста.

Режим работы маршрута: ежедневно с 06:30 до 23:00. Интервал движения автобусов — до 30 минут. В обратную сторону маршрут пройдет от станции "Обухово" по наименее загруженной Запорожской улице.

Станцию метро "Ладожская" откроют для пассажиров 30 января.

Фото: администрация Ленобласти