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В Ленобласти построили новые распределительные газопроводы
Сегодня, 12:17
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В Ленобласти построили новые распределительные газопроводы

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Общая протяженность построенных за месяц сетей превысила 50 километров.

В Ленобласти появились новые распределительные газопроводы. Общая протяженность построенных за месяц сетей превысила 50 километров – они позволят догазифицировать более 1400 домов. Об этом рассказали в региональной администрации.

"Газпром газораспределение Ленинградская область" завершил строительство девяти распределительных газопроводов общей протяженностью 51,1 км.

Новые сети создали возможность для догазификации 1 402 домовладений в деревнях Поркузи Тосненского района, Каменка Выборгского района, Иссад и Гостинополье Волховского района, селе Русско-Высоцкое Ломоносовского района, деревне Новосиверская и поселке Сиверский Гатчинского района, в городах Луга и Бокситогорск.

Ранее стало известно, что Ленобласть ускоряет газификацию и догазификацию.

Фото: администрация Ленобласти

Теги: газ, газопровод
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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