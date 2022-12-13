В Ленобласти построили новые распределительные газопроводы

Общая протяженность построенных за месяц сетей превысила 50 километров.

В Ленобласти появились новые распределительные газопроводы. Общая протяженность построенных за месяц сетей превысила 50 километров – они позволят догазифицировать более 1400 домов. Об этом рассказали в региональной администрации.

"Газпром газораспределение Ленинградская область" завершил строительство девяти распределительных газопроводов общей протяженностью 51,1 км.

Новые сети создали возможность для догазификации 1 402 домовладений в деревнях Поркузи Тосненского района, Каменка Выборгского района, Иссад и Гостинополье Волховского района, селе Русско-Высоцкое Ломоносовского района, деревне Новосиверская и поселке Сиверский Гатчинского района, в городах Луга и Бокситогорск.

Ранее стало известно, что Ленобласть ускоряет газификацию и догазификацию.

Фото: администрация Ленобласти