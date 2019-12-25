В Ленобласти неизвестные отобрали у школьника цепочку с крестиком

В полицию обратился отец мальчика.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 27 июня в полицию обратился мужчина 1978 года рождения, работающий водителем. Он заявил, что около 16:00 в Киришском районе ЛО СНТ "Вымпел" на 1-й линии неизвестные напали на его сына 2007 года рождения.

Грабители отобрали у мальчика цепочку и крестик, после чего скрылись с места происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция разыскивает злоумышленников.

Ранее мы сообщили, что на набережной Мойки избили парня и похитили у него iPhone 8.

Фото: Pixabay