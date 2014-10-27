В Ленобласти нашли злоумышленника, оторвавшего уши петербуржцу

Полиция обнаружила мужчину, совершившего гадкое преступление.

По сообщениям правоохранительных органов, утром 19 сентября был пойман мужчина, которого подозревают в жестоком преступлении. Напомним, что 7 сентября на Васильевском острове петербуржцу оторвали уши . По версии следствия, именно этот задержанный гражданин 7 сентября совершил злодеяние.

Напавшего задержали в ста километрах от места совершенного преступления: в Ленинградской области. Его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека.

Преступником оказался 40-летний житель Волосовского района. Он проживает в деревне Заполье. Как выяснилось, причиной нападения на беззащитного петербуржца стали неприязненные отношения. В настоящее время злоумышленник взят под стражу.