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На Васильевском острове петербуржцу оторвали уши
Сегодня, 9:05
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lesjasap
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На Васильевском острове петербуржцу оторвали уши

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Ночью неизвестные издевались над незнакомым мужчиной.

На Васильевском острове обнаружили мужчину с отрезанными ушами. Инцидент произошел около четырех часов утра 7 сентября около дома номер 14  по 17-й линии. Пострадавший был в шоковом состоянии. Мужчина не смог ничего объяснить или рассказать очевидцам. 
 
Как сообщает “Фонтанка”, 40-летний петербуржец госпитализирован врачами скорой помощи. У него обнаружены многочисленные травмы головы. Пострадавший находится в тяжелом состоянии в реанимации.
 
По предварительной информации от правоохранительных органов, на мужчину напали трое неизвестных. Полиция разыскивает преступников. 
Теги: васильевский остров , нападение , насилие , преступление
Категории: Новости СПб

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