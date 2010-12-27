На Васильевском острове петербуржцу оторвали уши

Ночью неизвестные издевались над незнакомым мужчиной.

На Васильевском острове обнаружили мужчину с отрезанными ушами. Инцидент произошел около четырех часов утра 7 сентября около дома номер 14 по 17-й линии. Пострадавший был в шоковом состоянии. Мужчина не смог ничего объяснить или рассказать очевидцам.

Как сообщает “Фонтанка”, 40-летний петербуржец госпитализирован врачами скорой помощи. У него обнаружены многочисленные травмы головы. Пострадавший находится в тяжелом состоянии в реанимации.

По предварительной информации от правоохранительных органов, на мужчину напали трое неизвестных. Полиция разыскивает преступников.