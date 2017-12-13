В Ленобласти нашли труп мужчины в чужом грузовике

На теле нашли пулевое ранение, а рядом охотничье ружье.

В Ленинградской области правоохранительные органы расследуют загадочную смерть пенсионера, которого нашли с пулевым ранением в чужой машине.

По информации пресс-службы регионального Следственного комитета, 60-летнего мужчину 14 февраля нашли в кунге грузовика, который был припаркован около одного из частных домов в деревне Петровской Ломоносовского района. Рядом с телом лежало охотничье ружье Иж-18 с действующей до 2021 года лицензией. У погибшего обнаружили след от выстрела.

Стоит отметить, что у пенсионера судмедэксперты обнаружили ряд хронических заболеваний. Оперативники нашли и хозяина большегруза. Им оказался 64-летний местный житель.

По факту случившегося ведется проверка. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее Piter.tv сообщал, что студентка из Орла расчленила своего парня во время БДСМ-игры.