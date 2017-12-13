Увлеклась: студентка из Орла расчленила своего парня во время БДСМ-игры

Девушка из Орла расчленила своего парня во время сексуальных игр.

В Орле 21-летняя студентка Анастасия Онегина рассказала о том, как расчленила тело своего молодого человека. По ее словам, Дмитрий Синкевич погиб во время их сексуальных игр.

Оказывается, девушка увлекалась оккультизмом и БДСМ. В постели пара решила использовать эти "штучки". В процессе игр парень не выдержал развлечений подружки и скончался. Предположительно, Анастасия задушила своего парня, а когда осознала это, то испугалась, что ее могут обвинить в убийстве. Тогда девушка принялась за "расчлененку" своего любовника.

Тело, изрезанное обычным ножом, обнаружила сестра умершего, которая и вызвала полицию на место страшного происшествия. Анастасия дала показания сотрудникам полиции, настаивая, что специально не убивала его. В настоящее время следствие выясняет все обстоятельства происшествия.

Соседи странной парочки заметили, что молодые люди были сторонниками БДСМ-направления, а также приверженцами оккультизма. Кроме того, в их квартире регулярно происходили оргии.

В социальной сети, на личной странице Анастасии пользователи заметили, что у нее много фотографий с разными молодыми людьми. Некоторые насторожились и шутят "Столько фоток с разными парнями. Интересно, куда они все пропадают", "собаке скармливаются".

Фото Анастасии Онегиной

Фото: "ВК" - Анастасия Онегина