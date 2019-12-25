В Ленобласти рыбаки незаконно выловили миногу на 500 тысяч рублей

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о браконьерстве.

В Ленобласти транспортные полицейские поймали мужчин, которые незаконно выловили миногу. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД по СЗФО.

Задержанными оказались рыбаки-любители 39 и 46 лет. Они устроили рыбалку на реке Песчаная, в месте, куда мигрировала минога на нерест. Мужчины выловили из водоема 46 рыб.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о браконьерстве. Нарушителям грозит срок до 5 лет лишения свободы.

Ранее спасатели сняли с льдины двух подростков, которых едва не унесло в Финский залив.

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