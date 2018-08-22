В Ленобласти начали строительство Балтийского вагоноремонтного завода

Проектная мощность завода – 25-30 тыс отремонтированных вагонов и около 36 тыс колесных пар ежегодно.

В Волосовском районе Ленинградской области прошло торжественное мероприятие закладки первого камня завода "Новотранс".

По данным пресс-службы правительства Ленинградской области, Балтийский вагоноремонтный завод будет построен в деревне Захонье. На строительство завода выделили более 1,5 млрд рублей. Проектная мощность завода – 25-30 тыс отремонтированных вагонов и около 36 тыс колесных пар ежегодно.

Благодаря новому производству в Волосовском районе появится около полутора тысяч рабочих мест. После выхода на проектную мощность "Новотранс" будет отчислять более миллиарда рублей налогов.

В сентябре в Тосно открыли новый завод "Хенкель".

Фото: пресс-служба ЛО