В Тосно открыли новый завод "Хенкель"

Завод расположен на территории действующего предприятия компании по производству бытовых и промышленных клеев.

Новое производство сухих строительных смесей компании "Хенкель" обеспечит потребности Северо-Запада.

В Тосно состоялась торжественная церемония открытия нового завода "Хенкель Баутехник" (Henkel Bautechnik).

Завод расположен на территории действующего предприятия компании по производству бытовых и промышленных клеев. Общий объем инвестиций в проект составил около 800 млн рублей. На предприятии будут выпускать более 25 наименований продукции. Мощность производства составит более 80 тысяч тонн в год.

Помимо инвестиций в современное производство, "Хенкель" активно развивает кооперацию, и уже сегодня более 90% основного сырья закупается компанией в Ленинградской области.

Новое производство в Тосно – шестой завод компании "Хенкель" по выпуску сухих строительных смесей. Предприятие позволит компании удовлетворить растущий спрос на строительные смеси в Северо-Западном федеральном округе.

Источник: пресс-служба ЛО