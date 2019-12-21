В Ленобласти медведь сломал два улья на пасеке

Алексей уточняет, что медведь приходит уже не впервые и знает дорогу к пасеке.

В Волосовском районе Ленобласти на пасеке медведь устроил погром. Зверь разломал два два полномедных улья, рассказывает владелец пасеки в Кингисеппском районе Алексей Егоров в паблике "Нескучный сад" во соцсети "Вконтакте".

По словам Алексея, медведи "вокруг Мазаной Горки ходят рядом... у меня на всех патронов не хватит". Алексей уточняет, что медведь приходит уже не впервые и знает дорогу к пасеке. При этом интересует зверя не столько мед, сколько личинки в сотах.

По его словам, за последние годы в окрестных лесах стало больше "зверья", и даже опытные пчеловоды не застрахованы от потери урожая и ульев, а самое страшное — пчел

Фото: Вконтакте / Нескучный сад, phxere