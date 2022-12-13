В Ленобласти могут запустить пилотный проект по переработке борщевика

Однако инициаторы проекта должны представить конкретные предложения.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил о готовности выделить средства на переработку борщевика Сосновского. Об этом рассказали в региональной администрации.

Инициаторы проекта должны представить конкретные предложения. Речь может идти о разовой субсидии, дальше проект должен выйти на самоокупаемость. Александр Дрозденко

Заместитель директора по науке ООО "Лайфтех" Павел Козбан на экологическом совета рассказал, что на сегодняшний день есть более 20 промышленных применений борщевика. Среди них – производство бумаги и графеновых пластин.

За прошлое лето в Петербурге выкопали почти 14 тысяч кустов борщевика.

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