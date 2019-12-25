В Ленобласти могут появиться центры по сбору покрышек

В этом году в Ленобласти планируется создать центры по сбору покрышек. Об этом на заседании общественного экологического совета сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Специализированные центры могут появиться уже в мае-июне 2021 года.
Попробуем на это пойти через уточнение бюджета. Может там и раздельный сбор будет.
Александр Дрозденко, глава 47 региона
Раздельный сбор мусора в Ленобласти стартовал в 2020 году. Дополнительные баки для сбора пластика и стекла установили в Кингисеппе, Ивангороде Луге и Сланцах.
Также в Ленобласти появится экологическая милиция. Экомилиция должна будет контролировать соблюдение регионального "мусорного" законодательства, следить за нелегальными свалками.
Фото: pixabay
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