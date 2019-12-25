В Ленобласти конфликт закончился стрельбой

Пострадавший сам пришел в медучреждение.

Во Всеволожском районе Ленобласти конфликт между двумя мужчинами закончился стрельбой. В деталях происшествия разбираются полицейские. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Инцидент произошел 16 февраля около дома 15 по улице Мира в поселке имени Морозова. По предварительной информации, конфликт произошел между 49-летним и 34-летним мужчинами. Во время ссоры 49-летний мужчина ударил оппонента по голове пистолетом, из-за чего тот выстрелил.

Пострадавший сам пришел в медучреждение. У него диагностировали ссадину теменной области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Колпино два пьяных друга открыли стрельбу.

Фото: Piter.TV