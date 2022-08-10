В Ленобласти идет промышленный сбор ягод

В Ленинградской области идет промышленный сбор ягод. В Лужском районе собирают чёрную смородину "Богатырь". Об этом сообщила пресс-служба администрации 47 региона.
Один комбайн за смену собирает 1,5 тонны ягод, заменяя работу 37 человек. Всего в Ленобласти с начала сезона собрано 179,3 тонн ягод – клубника, малина, смородина, жимолость, крыжовник.
Это в 2,2 раза больше, чем в 2021 году на это же время.
В понедельник в Ленобласти начался чемпионат России по пахоте.
Видео: администрация Ленобласти
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