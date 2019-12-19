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В Волхове мужчина попал в больницу с травмой головы и переломанным носом
Сегодня, 10:00
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Alena_Zinovieva

В Волхове мужчина попал в больницу с травмой головы и переломанным носом

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Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

В ночь на 25 февраля в полицию Волховского района Ленобласти поступила телефонограмма от медиков межрайонной больницы. Они рассказали о госпитализации мужчины, у которого диагностировали многочисленные травмы. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Бригада скорой помощи забрала неизвестного, которому на вид около 55 лет, от дома №1 на улице Мичурина. У мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму,  сотрясение мозга, перелом костей носа, левой скулы, верхней челюсти. Сейчас пострадавший находится в тяжелом состоянии и не может давать показания.

По факту случившегося ведется расследование. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Фото: Piter.TV

Теги: перелом носа, сотрясение мозга, травма головы, тяжелое состояние
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия,

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