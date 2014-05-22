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В Ленобласти газифицирован Дом-музей Бориса Вильде
Сегодня, 15:27
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В Ленобласти газифицирован Дом-музей Бориса Вильде

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Ранее помещения отапливались с помощью дровяной печи.

В Ленинградской области газифицировали Дом-музей Бориса Вильде. Газификация позволит сохранить в нужном температурном режиме коллекцию, связанную с биографией писателя, антифашистским движением Сопротивления во Франции, авиаполком "Нормандия-Неман". Об этом рассказали в региональной администрации.

Наш музей создан в 2002 году. Помещения отапливались с помощью дровяной печи. Газовое отопление позволит легко сохранять нужный температурный режим для нашей коллекции, а также для комфорта сотрудников и посетителей.

Рима Петрова,  председатель Совета музея 

Новый газопровод также приведет природный газ в жилые дома в деревне Ястребино Волосовского района по программе догазификации. 

Также в поселке Старая Малукса Кировского района Ленинградской области завершено строительство распределительного газопровода протяженностью 5,6 км. 

Фото: администрация Ленобласти

Теги: газ, газификация, дом-музей бориса вильде
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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