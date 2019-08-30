В Ленобласти еще не закончился сезон ядовитых змей

В сентябре змеи собираются к местам зимовки и в этот период они особо агрессивны.

На территории Ленобласти еще не закончился сезон ядовитых змей. МЧС напомнило, что именно в сентябре змеи собираются к местам зимовки и в этот период они особо агрессивны. Поэтому при походе за грибами и ягодами нужно быть предельно внимательными.

При укусе змеи не нужно паниковать, а постараться как можно быстрее обратиться к врачу.

Укушенное место должно быть в полной неподвижности, на него можно наложить шину. Пострадавший должен быть в лежачем положении и пить много теплой жидкости, пока его доставляют в больницу. Там уже врачи введут ему противозмеиную сыворотку.

Интервью с биологом-натуралистом Павлом Глазковым: главные правила похода в лес под Петербургом.

Фото: ВК/ Павел Глазков (vk.com/id2730611)