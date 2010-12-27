В Ленобласти электрик упал со стремянки и впал в кому

После этого мужчину поместили в реанимацию.

В Ленинградской области госпитализировали электрика, во время работы упавшего со стремянки. Об этом сообщают городские СМИ.

В Киришскую клиническую больницу в субботу, 11 августа, привезли 45-летнего неизвестного мужчину. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и кому психомоторного возбуждения. Постаравший находился в крайне тяжелом состоянии и его перевели в реанимацию.

Позже его личность удалось установить - это электрик, работавший в здании в Киришах. Он упал со стремянки (2,5 метра) в то время, как проводил электрику.

Ранее мы сообщали, что на Пионерской улице лже-электрик украл у бабушки 105 тысяч рублей.

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