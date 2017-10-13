На Пионерской улице лже-электрик украл у бабушки 105 тысяч рублей

В Красносельском районе Петербурга мошенник украл у бабушки деньги из серванта.

В Красносельском районе Петербурга лже-электрик обокрал 86-летнюю пенсионерку. Пожилая женщина открыла дверь специалисту, чтобы тот проверил показатели счетчиков.

Преступление произошло утром 6 февраля на улице Пионерской. Пострадавшая описывает мошенника как 35-летнего высокого мужчину. Он представился работником “Петроэлектросбыта”. Хозяйка квартиры запустила электрика, а после его ухода обнаружила пропажу денег. Злоумышленник похитил у петербурженки 105 тысяч рублей, спрятанных на кухне в серванте.

В настоящее время преступника разыскивает полиция.