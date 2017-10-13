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На Пионерской улице лже-электрик украл у бабушки 105 тысяч рублей
Сегодня, 15:33
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lesjasap
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На Пионерской улице лже-электрик украл у бабушки 105 тысяч рублей

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В Красносельском районе Петербурга мошенник украл у бабушки деньги из серванта.

В Красносельском районе Петербурга лже-электрик обокрал 86-летнюю пенсионерку. Пожилая женщина открыла дверь специалисту, чтобы тот проверил показатели счетчиков.
 
Преступление произошло утром 6 февраля на улице Пионерской. Пострадавшая описывает мошенника как 35-летнего высокого мужчину. Он представился работником “Петроэлектросбыта”. Хозяйка квартиры запустила электрика, а после его ухода обнаружила пропажу денег. Злоумышленник похитил у петербурженки 105 тысяч рублей, спрятанных на кухне в серванте.
 
В настоящее время преступника разыскивает полиция.
Теги: кража , красносельский район , мошенник , пионерская улица , электрик
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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