В Ленобласти электричка насмерть сбила 37-летнего мужчину

Он вышел из электропоезда и не увидел встречный ж/д транспорт.

Проводится проверка по факту смертельного травмирования мужчины в районе железнодорожной станции Манушкино в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба СПб-Балтийский ЛО МВД России на транспорте.

В дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что в районе ж/д станции Манушкино Ленинградской области электропоездом "Санкт-Петербург – Волховстрой" травмирован мужчина. По предварительной информации, пострадавший вышел из электрички и стал переходить пути по пешеходному переходу, но на запрещающий сигнал светофора. Мужчина не увидел встречную электричку, наезда избежать не удалось. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Личность пострадавшего установлена. Им оказался 37-летний уроженец города Киров.

Ранее в Ленобласти поезд насмерть сбил 74-летнего пенсионера.

Фото: Piter.TV