В Ленобласти экомилиция оштрафовала нарушителей на 1,2 млн рублей

Инспекторы за десять месяцев работы получили четыре тысячи сообщений по горячей линии.

За десять месяцев работы экомилиции Ленобласти инспекторы более 900 раз выезжали на сигналы неравнодушных жителей и проверили 650 мусоровозов. Также они приняли четыре тысячи сообщений по горячей линии. Об этом 10 ноября рассказали в Госэконадзоре.

Инспекторы оштрафовали недобросовестных перевозчиков за 2022 год на 1,2 миллиона рублей. С помощью круглосуточных экопостов удалось получить постановления, вынесенные региональными и федеральными службами.

По словам председателя комитета Госэконадзора Маринэ Тоноян, для большей эффективности экомилиции для инспекторов дополнительно организовали специальное обучение.

Напомним, что работники экомилиции провели очередной рейд во Всеволожском районе Ленобласти. Патруль проверял водителей мусоровозов. Административные протоколы составили на двоих нарушителей.

Фото: ВКонтакте / комитет государственного экологического надзора Ленобласти