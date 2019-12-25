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В Ленобласти более 150 беженцев прошли собеседование для работы
Сегодня, 13:28
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В Ленобласти более 150 беженцев прошли собеседование для работы

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Всего регион принял 900 человек.

В Ленобласть приехали 900 беженцев из Украины, 213 из них заявили о желании устроиться на работу. Об этом рассказала председатель комитета по труду и занятости населения Ленобласти Алла Астратова.

Регион принял 900 человек, некоторых из них приехали самостоятельно, к друзьям или знакомым. В регионе работает три пункта временного размещения: в Гатчине (7 человек), в Волховском районе (20 человек), в Тихвинском районе, в пансионате "Царицыно озеро" – 500 человек.

По словам Аллы Астратовой, 213 человек уже сообщили о желании устроиться на работу в Ленобласти. Из них 150 человек прошли собеседования и через миграционную службу оформляют необходимые документы.

На прошлой неделе стало известно, что в Тихвине разместили в больнице 38 беженцев из Мариуполя с травмами и коронавирусом.

Фото: pexels

Теги: беженцы, работа, собеседование
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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