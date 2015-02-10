В Тихвине разместили в больнице 38 беженцев из Мариуполя с травмами и коронавирусом

При этом большинство первичных обследований медики делают прямо на базе "Царицыно озеро", где размещены беженцы.

Тихвинская больница Ленобласти приняла на лечение 38 беженцев из Мариуполя, в основном у пациентов фиксируют травмы и коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

При этом большинство первичных обследований медики делают прямо на базе "Царицыно озеро", где размещены беженцы. С помощью амбулатории на колесах здесь делают флюорографию, берут кровь, консультируют терапевт и узкие специалисты.

Поезд с 600 беженцами из Мариуполя прибыл в Ленобласть 10 апреля. Ранее власти региона подтвердили готовность принять в регионе до 1,5 тысяч беженцев из Донбасса.

Также люди привезли с собой 13 кошек, 27 собак. Животные вместе с хозяевами были размещены в пункте временного пребывания под Тихвином. В районных госветстанциях принимают корма и принадлежности для животных.

Фото: Telegram / Александр Дрозденко