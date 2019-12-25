В Ленобласти бывшего полицейского осудили на 7,5 лет за взятку

В Ленобласти экс-полицейского признали виновным в получении крупной взятки. Бывший начальник отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Лодейнопольскому району проведет 7 лет и 6 месяцев в колонии строго режима. Также он должен выплатить штраф в размере 1.5 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба Следкома.
По данным следствия, обвиняемый потребовал от бывшего гендиректора крупного предприятия полмиллиона рублей за отказ в возбуждении уголовных дел. После разговоров сумма была снижена до 300 тысяч. Друга подсудимого 10 июня 2019 года задержали с поличным.
Суд признал мужчину виновным и отправил его в колонию.
Ранее в Петербурге инспектора ДПС оштрафовали на полмиллиона за взятку от водителя.
Фото: Piter.tv
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