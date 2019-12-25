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В Ленобласти бывшего полицейского осудили на 7,5 лет за взятку
Сегодня, 9:48
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nastya960

В Ленобласти бывшего полицейского осудили на 7,5 лет за взятку

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Также он должен выплатить крупный штраф.

В Ленобласти экс-полицейского признали виновным в получении крупной взятки. Бывший начальник отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Лодейнопольскому району проведет 7 лет и 6 месяцев в колонии строго режима. Также он должен выплатить штраф в размере 1.5 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба Следкома.

По данным следствия, обвиняемый потребовал от бывшего гендиректора крупного предприятия полмиллиона рублей за отказ в возбуждении уголовных дел. После разговоров сумма была снижена до 300 тысяч. Друга подсудимого 10 июня 2019 года задержали с поличным.

Суд признал мужчину виновным и отправил его в колонию.

Ранее в Петербурге инспектора ДПС оштрафовали на полмиллиона за взятку от водителя.

Фото: Piter.tv

Теги: взятка, полицейский
Категории: Новости Ленинградской области, Происшествия, Лента новостей,

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