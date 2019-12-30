В Ленобласти без вести пропал депутат с женой и 7-летним сыном

Мужчина оставил работодателю загадочную записку.

В Ленобласти ищут депутата Дзержинского сельского поселения Лужского района Сергея Семенова, который пропал без вести вместе со своей семьей. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Мужчина с супругой и 7-летним сыном уехали из дома в Дзержинском поселке 5 марта. До настоящего времени об их местонахождении ничего неизвестно. Что могло повлиять на возможный отъезд или пропажу семьи, никто не знает.

Примечательно, что накануне своей пропажи депутат оставил загадочную записку на работе. В ней он написал, что берет отпуск, из которого не вернется, так как нашел более высокооплачиваемую работу. Также он отметил, что его имуществом можно распоряжаться по своему усмотрению, оставив ключи от гаража и служебной квартиры. Перед исчезновением Семенов забрал документы из школы своего сына, ученика первого класса.

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