В Петербурге ищут жертв серийного насильника

Мужчина неоднократно нападал на одиноких дам, поздно возвращающих домой.

В Петербурге по подозрению в попытке изнасилования задержан 25-летний мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по городу.

По версии следствия, задержанный неоднократно нападал на одиноких дам, поздно возвращающих домой. Одно из нападений произошло за пять минут до полуночи 2 марта. Мужчина набросился на 42-летнюю женщину в парадной дома на проспекте Просвещения. Однако потерпевшая оказалась не из робкого десятка и смогла дать отпор насильнику.

В настоящий момент разыскиваются другие жертвы подозреваемого. Горожан, располагающих какими-либо сведениями о его преступной деятельности, просят звонить по телефонам 570–66–71 или 02. Расследование уголовного дела продолжается.

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Фото: Piter.TV